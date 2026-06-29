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Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200

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29.06.2026 10:10:53

Nagarro SE Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro angesichts einer Übernahmeofferte auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Als Bieter für den IT-Dienstleister scheine Persistent "wie geschaffen zu sein", schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Inder schlössen mit dem Kauf eine Portfolio-Lücke in Europa. Der Experte sieht durch einen Zusammenschluss auch Synergien durch Cross-Selling gemeinsamer Produkte./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
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