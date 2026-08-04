Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
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04.08.2026 18:45:34
EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Beendigung der Verpfändung von 200.000 Aktien der Nagarro SE durch Lantano Beteiligungen GmbH im Zusammenhang mit der Beendigung des ...
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
04.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Strasse 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106242 04.08.2026 CET/CEST
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