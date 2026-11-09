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10.11.2026 07:30:16

Microsoft Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwareriese dürfte auf seiner Konferenz "Ignite" die zunehmende Verstrickung der Bereiche KI-Infrastruktur, Anwendungen und Sicherheit aufzeigen, glaubt Rishi Jaluria laut seinem Ausblick auf die Veranstaltung in der kommenden Woche. Er erwartet zwar keine maßgeblichen Kurstreiber, wie er am Montag schrieb. Die Erkenntnisse sollten aber seine These stützen, dass Microsoft unter den KI-Profiteuren eine besondere Stellung einnimmt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 17:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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