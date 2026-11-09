NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 640 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Softwareriese dürfte auf seiner Konferenz "Ignite" die zunehmende Verstrickung der Bereiche KI-Infrastruktur, Anwendungen und Sicherheit aufzeigen, glaubt Rishi Jaluria laut seinem Ausblick auf die Veranstaltung in der kommenden Woche. Er erwartet zwar keine maßgeblichen Kurstreiber, wie er am Montag schrieb. Die Erkenntnisse sollten aber seine These stützen, dass Microsoft unter den KI-Profiteuren eine besondere Stellung einnimmt./rob/tih/ag;