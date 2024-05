FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Microsoft im Nachgang der Hannover Messe auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 490 US-Dollar belassen. Die generative Künstliche Intelligenz (KI) halte verstärkt Einzug in die Produktionshallen, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Messe habe die zunehmende Bedeutung für die Industrie aufgezeigt. Microsoft zähle für ihn wegen des breiten Angebots an KI-Lösungen zu den Hauptprofiteuren dieser Entwicklung./tih/he;