Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Microsoft nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 515 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die angekündigten beschleunigten Investitionen und Abschreibungen seien ein Grund dafür, dass der Gewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2024/25 unter seiner ursprünglichen Schätzung liegen dürfte, schrieb Analyst Kash Rangan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Im Großen und Ganzen sehe er für den Softwarekonzerns aber positive Wachstumstrends. Zudem sei die starke Investitionszunahme ein positives Zeichen für das Vertrauen in das operative Geschäft./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2024 / 23:05 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.