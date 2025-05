Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0.98 Prozent stärker bei 20’063.57 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.00 Prozent auf 20’067.43 Punkte an der Kurstafel, nach 19’867.97 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 20’249.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’907.67 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.676 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 17’090.40 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 21’491.31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18’085.01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 gab der Index bereits um 4.35 Prozent nach. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 22’222.61 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16’542.20 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 14.13 Prozent auf 686.83 USD), Enphase Energy (+ 12.17 Prozent auf 49.05 USD), AppLovin A (+ 11.88 Prozent auf 339.51 USD), Palantir (+ 7.85 Prozent auf 119.15 USD) und MercadoLibre (+ 6.54 Prozent auf 2’410.00 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Fortinet (-8.41 Prozent auf 97.74 USD), Arm (-6.18 Prozent auf 116.52 USD), AstraZeneca (-3.95 Prozent auf 67.30 USD), Exelon (-2.68 Prozent auf 45.10 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-2.36 Prozent auf 547.67 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43’192’255 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2.850 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Die JDcom-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch