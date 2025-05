FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Aktien des Konsumgüterkonzerns Henkel von 78 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Tom Sykes passte seine Schätzungen in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar an die Quartalszahlen der Düsseldorfer an. Seine Ergebnisprognose für dieses und kommendes Jahr sinkt währungsbedingt etwas./ag/la;