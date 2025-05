S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich auf grünem Terrain

Schlussendlich sprang der S&P 500 im NYSE-Handel um 0.58 Prozent auf 5’663.94 Punkte an. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 44.746 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.678 Prozent höher bei 5’669.47 Punkten, nach 5’631.28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’635.38 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’720.10 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0.152 Prozent aufwärts. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 08.04.2025, bei 4’982.77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6’025.99 Punkten auf. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 08.05.2024, den Stand von 5’187.67 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 3.49 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’147.43 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’835.04 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit DENTSPLY SIRONA (+ 16.30 Prozent auf 15.91 USD), Enphase Energy (+ 12.17 Prozent auf 49.05 USD), Paycom Software (+ 9.04 Prozent auf 249.35 USD), Palantir (+ 7.85 Prozent auf 119.15 USD) und Delta Air Lines (+ 7.15 Prozent auf 48.54 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Fortinet (-8.41 Prozent auf 97.74 USD), Cencora (-6.83 Prozent auf 283.77 USD), Molson Coors Brewing Company (MCBC) (-4.54 Prozent auf 54.26 USD), McKesson (-4.45 Prozent auf 690.25 USD) und Evergy (-4.42 Prozent auf 66.56 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 43’192’255 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im S&P 500 mit 2.850 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

