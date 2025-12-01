Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’890 0.0%  SPI 17’712 0.0%  Dow 47’474 0.4%  DAX 23’773 0.3%  Euro 0.9338 0.0%  EStoxx50 5’711 0.4%  Gold 4’200 -0.2%  Bitcoin 74’466 1.5%  Dollar 0.8009 -0.3%  Öl 63.2 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Airbus SE-Aktie mit Buy
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Zwischen Marktstress und neuen Chancen im Abnehmsegment
Inditex-Aktie springt hoch: Zara-Mutter meldet besseres Ergebnis als gedacht
November 2025: Experten empfehlen TUI-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Schweizer Inflation fällt im November wieder auf 0,0 Prozent
Suche...
Plus500 Depot

Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.12.2025 10:39:26

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Outperform" belassen. Im Rahmen der Strategic Decisions Conference von Bernstein habe er die Aktie des französischen Reifenherstellers als "Best Idea" präsentiert, schrieb Harry Martin am Dienstagabend. Michelin sei Marktführer und Innovationsführer in einer Branche, die Konsumgütermargen erziele und mit Multiplikatoren von Automobilzulieferern gehandelt werde. Das Unternehmen stehe kurz vor dem nächsten Margenwachstum, das durch Premium-Schwerpunkt und Restrukturierung vorangetrieben werde. Auch das Potenzial für höhere Cashflows sei beträchtlich, denn die Bilanzverschuldung sei auf einem Tiefstand seit mehr als 20 Jahren./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 17:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 05:00 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Outperform
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse