NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aktien dürften positiv auf die Geschäftszahlen reagieren, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Letztlich hänge die Gewinnentwicklung aber von besseren Absatzvolumina ab./rob/ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 00:57 / GMT



