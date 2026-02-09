Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien hätten nach der Gewinnwarnung verlorenen Boden wieder gutgemacht - unter anderem in Erwartung einer starken Geschäftserholung 2026/27, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Er hob seine Schätzungen für den Reifenkonzern um 2 Prozent an. Die Aktienbewertung liege allerdings auf dem höchsten Niveau seit 2021./rob/ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|07:12
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
