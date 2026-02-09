NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien hätten nach der Gewinnwarnung verlorenen Boden wieder gutgemacht - unter anderem in Erwartung einer starken Geschäftserholung 2026/27, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Er hob seine Schätzungen für den Reifenkonzern um 2 Prozent an. Die Aktienbewertung liege allerdings auf dem höchsten Niveau seit 2021./rob/ag/bek;