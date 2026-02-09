Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.02.2026 07:12:52

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien hätten nach der Gewinnwarnung verlorenen Boden wieder gutgemacht - unter anderem in Erwartung einer starken Geschäftserholung 2026/27, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Er hob seine Schätzungen für den Reifenkonzern um 2 Prozent an. Die Aktienbewertung liege allerdings auf dem höchsten Niveau seit 2021./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel