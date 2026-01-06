Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.01.2026 13:58:57
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach zwei Zukäufen des Reifenkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein Bewertungsanstieg sei unwahrscheinlich, solange die Möglichkeit weiterer Akquisitionen bestehe, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Lesne
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|23.04.25
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|01.07.24
|Michelin Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Michelin Neutral
|UBS AG
|05.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Michelin Neutral
|UBS AG
|26.11.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|14:16
|
Barclays Capital
ING Group Overweight
|14:10
|
UBS AG
Schneider Electric Buy
|14:03
|
Bernstein Research
Hennes & Mauritz AB Underperform
|14:00
|
Bernstein Research
Inditex Outperform
|13:58
|
UBS AG
Michelin Neutral
|13:58
|
Bernstein Research
AIR France-KLM Market-Perform
|13:58
|
Bernstein Research
easyJet Outperform