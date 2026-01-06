Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.01.2026 13:58:57

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin nach zwei Zukäufen des Reifenkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Ein Bewertungsanstieg sei unwahrscheinlich, solange die Möglichkeit weiterer Akquisitionen bestehe, schrieb David Lesne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 07:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Neutral
