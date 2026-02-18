Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Drei Michelin-Sterne für Barmittelrückflüsse", titelte Analyst Michael Filatov am Dienstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Ein vorsichtiger Ausblick des Reifenherstellers werde durch das zwei Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm aufgewogen. Der Experte bleibt aber aus Gründen der Bewertung und vorhandener Marktrisiken bei seiner neutralen Bewertung./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Filatov
|
KGV*:
-
