18.02.2026 07:18:49

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Michelin von 28 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. "Drei Michelin-Sterne für Barmittelrückflüsse", titelte Analyst Michael Filatov am Dienstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Ein vorsichtiger Ausblick des Reifenherstellers werde durch das zwei Milliarden Euro schwere Aktienrückkaufprogramm aufgewogen. Der Experte bleibt aber aus Gründen der Bewertung und vorhandener Marktrisiken bei seiner neutralen Bewertung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 17:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Hold
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:18 Michelin Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Michelin Neutral UBS AG
12.02.26 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Michelin Outperform Bernstein Research
12.02.26 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
