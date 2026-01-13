Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
13.01.2026 07:57:35
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Michelin mit "Hold" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Michelin sei der Marktführer mit einem starken Vertrieb und Produktionskapazitäten, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Reifenherstellern. Die regionale Aufstellung der Produktion sei allerdings weniger attraktiv und es gebe zyklischen Gegenwind abseits des Geschäfts mit Pkw-Reifen./mis/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
