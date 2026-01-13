Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’410 -0.1%  SPI 18’478 -0.1%  Dow 49’590 0.2%  DAX 25’402 0.0%  Euro 0.9300 0.0%  EStoxx50 6’026 0.2%  Gold 4’587 -0.2%  Bitcoin 73’230 0.7%  Dollar 0.7971 0.0%  Öl 64.2 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall345850Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Liquidationsgefahr: Diese 3 Altcoins könnten für Trader im Januar 2026 riskant werden
Ausblick: Citigroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: Bank of America legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Palantir-Aktie steigt: Citi erhöht Kursziel und sieht massives KI-Potenzial
Swiss Life-Aktie: Swiss Life Asset Managers plant Lancierung eines börsenkotierten Immofonds
Suche...
Plus500 Depot

Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.01.2026 07:57:35

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Michelin mit "Hold" und einem Kursziel von 28 Euro in die Bewertung aufgenommen. Michelin sei der Marktführer mit einem starken Vertrieb und Produktionskapazitäten, schrieb Michael Filatov in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Reifenherstellern. Die regionale Aufstellung der Produktion sei allerdings weniger attraktiv und es gebe zyklischen Gegenwind abseits des Geschäfts mit Pkw-Reifen./mis/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Hold
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Filatov 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse