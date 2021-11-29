Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’360 -1.3%  SPI 17’081 -1.2%  Dow 47’706 0.3%  DAX 24’279 -0.1%  Euro 0.9248 0.0%  EStoxx50 5’704 -0.1%  Gold 3’992 1.3%  Bitcoin 90’091 0.5%  Dollar 0.7950 0.2%  Öl 64.6 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: ING Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Relief Therapeutics-Aktie: Studienerfolg mit flüssiger PKU-Therapie RLF-OD032
Adyen-Aktie: Zahlungsdienstleister übertrifft Erwartungen und bestätigt Prognose
Ausblick: Knorr-Bremse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...

Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

95.00
CHF
0.80
CHF
0.85 %
29.11.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.10.2025 07:40:29

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Mercedes-Benz Group
50.27 CHF 0.98%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe vor dem Hintergrund der globalen Zollstreitigkeiten und des Konjunkturumfelds sehr stark abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die Ergebnisstabilität in China im Fokus stehen. Sie dürfte sich 2026 dank starker neuer Modelle verbessern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:27 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10
Fallender Mercedes-Benz Group-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
54.70 € 		Abst. Kursziel*:
24.31%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.42%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?