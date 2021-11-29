NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe vor dem Hintergrund der globalen Zollstreitigkeiten und des Konjunkturumfelds sehr stark abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die Ergebnisstabilität in China im Fokus stehen. Sie dürfte sich 2026 dank starker neuer Modelle verbessern./rob/gl/ag;