Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autobauer habe vor dem Hintergrund der globalen Zollstreitigkeiten und des Konjunkturumfelds sehr stark abgeschnitten, schrieb Jose M Asumendi am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Bei der Analystenkonferenz zu den Zahlen dürfte die Ergebnisstabilität in China im Fokus stehen. Sie dürfte sich 2026 dank starker neuer Modelle verbessern./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
54.70 €
|
Abst. Kursziel*:
24.31%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.47 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.42%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-