NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das zweite Quartal ein starkes gewesen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Beeindruckend sei der Barmittelvorrat nach dem ersten Halbjahr. Allerdings seien die Zielsetzungen für die Pkw- und Lieferwagen-Sparten reduziert worden wegen der Zolleffekte./rob/tih/ajx;