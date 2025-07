NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 57 auf 55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Free Cashflow habe im zweiten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, werde aber im zweiten Halbjahr wegen Investitionen deutlich niedriger ausfallen, schrieb Stephen Reitman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mercedes bewege sich mit seiner Produktpalette und Kostensenkungen in die richtige Richtung, die Lage in China bleibe aber schwierig und die Nachfrage nach Premium-Fahrzeugen begrenzt. Es gebe kaum Anzeichen dafür, dass die schwierige Phase für den Konzern bald zu Ende geht./tih/mis;