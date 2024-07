ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einer erneuten Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,30 Euro belassen. Die Aktien der Fluggesellschaft seien zwar unter Druck geraten, aber bei weitem nicht so stark, wie die durch die Warnung implizierte Senkung der Gewinnerwartung am Markt eigentlich nahelegen würde, schrieb Analyst Jarrod Castle in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eventuell werde die Nachricht als reinigendes Gewitter angesehen./la/he;