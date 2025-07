NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien der Lufthansa bei unverändertem Kursziel von 7,50 Euro von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Der Konzern befinde sich noch immer in der Kehrtwende seiner größten Fluggesellschaft, schrieb Alex Irving in seiner am Mittwoch vorliegenden Neubewertung. In puncto Verlässlichkeit und Pünktlichkeit sei die Airline für ihre Fortschritte zu loben, der Weg zu deutlich höheren Margen scheine allerdings ein langer zu sein./bek/ag;