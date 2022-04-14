L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
411.35CHF
0.20CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
28.10.2025 13:29:05
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 337 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum der Franzosen im dritten Quartal sei schwächer gewesen als gehofft, schrieb David Hayes am Dienstag. Er passte seine Bewertung besser an die aktuelle Dynamik an./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
337.00 €
Rating jetzt:
Underperform
Kurs*:
373.95 €
Abst. Kursziel*:
-9.88%
Rating update:
Underperform
Kurs aktuell:
372.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
-9.51%
Analyst Name::
David Hayes
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse