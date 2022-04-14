L'Oréal 344.73 CHF -1.08% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 337 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum der Franzosen im dritten Quartal sei schwächer gewesen als gehofft, schrieb David Hayes am Dienstag. Er passte seine Bewertung besser an die aktuelle Dynamik an./rob/ag/ajx;

