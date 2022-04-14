Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’399 -1.0%  SPI 17’120 -1.0%  Dow 47’830 0.6%  DAX 24’318 0.0%  Euro 0.9258 0.0%  EStoxx50 5’706 -0.1%  Gold 3’944 -1.2%  Bitcoin 91’602 1.0%  Dollar 0.7938 -0.2%  Öl 64.8 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Microsoft-Aktie legt zu: Börsenwert übersteigt 4 Billionen Dollar - Microsoft hält 27 Prozent an OpenAI
Ausblick: Microsoft vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ausblick: Meta Platforms veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: adidas stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: Mercedes-Benz Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

411.35
CHF
0.20
CHF
0.05 %
14.04.2022
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.10.2025 13:29:05

LOréal Underperform

L'Oréal
344.73 CHF -1.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 340 auf 337 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Das Wachstum der Franzosen im dritten Quartal sei schwächer gewesen als gehofft, schrieb David Hayes am Dienstag. Er passte seine Bewertung besser an die aktuelle Dynamik an./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
337.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
373.95 € 		Abst. Kursziel*:
-9.88%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
372.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.51%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten