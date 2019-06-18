L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
20.10.2025 10:43:45
LOréal Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Übernahme der Kering-Schönheitssparte für vier Milliarden Euro sei positiv für den Kosmetikkonzern zu werten, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
394.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-13.84%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
392.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.27%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|10:43
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.10.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|285.00
|3.30%
|11:57
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Oracle Hold
|11:55
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Evonik Hold
|11:53
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Ferrari Buy
|11:51
|
Barclays Capital
Diageo Overweight
|11:50
|
Barclays Capital
Nestlé Equal Weight
|11:46
|
Barclays Capital
Zurich Insurance Equal Weight
|11:45
|
Barclays Capital
Assicurazioni Generali Underweight