LOréal Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat L'Oreal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Die Übernahme der Kering-Schönheitssparte für vier Milliarden Euro sei positiv für den Kosmetikkonzern zu werten, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Reaktion./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Underperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
394.60 € 		Abst. Kursziel*:
-13.84%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
392.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.27%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

10:43 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
09:15 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 L'Oréal Neutral UBS AG
15.10.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
