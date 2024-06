FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Sell" belassen. Die Auswertung von Mobilfunkdaten an Verteilerzentren sprächen für Ergebnis- und Kursrisiken bei den Franzosen, schrieb Analyst Tom Sykes in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./ag/bek;