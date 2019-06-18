Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’390 1.6%  SPI 17’137 1.5%  Dow 45’271 -0.1%  DAX 23’753 0.7%  Euro 0.9380 0.1%  EStoxx50 5’335 0.2%  Gold 3’539 -0.6%  Bitcoin 89’195 -0.7%  Dollar 0.8049 0.1%  Öl 66.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Kryptokurse am Donnerstagmittag
Millionenanleihe: Lufthansa platziert Wandelanleihe am Markt - Aktie leichter
Richemont-Analyse: So bewertet RBC Capital Markets die Richemont-Aktie
Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Mega-Deal für neues Servicecenter
Suche...
Plus500 Depot

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

285.00
CHF
9.10
CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2025 10:59:18

LOréal Sell

L'Oréal
347.99 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
340.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
398.05 € 		Abst. Kursziel*:
-14.58%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
405.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.11%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten