L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
04.09.2025 10:59:18
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
398.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.58%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
405.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.11%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
