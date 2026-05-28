L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LOréal Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman sieht den Konsumgüterkonzern als einen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der seinen Wettbewerbsvorsprung weiter ausbauen werde, wie er am Donnerstag schrieb. In Verbindung mit Forschung und Entwicklung sowie der Entwicklung neuer Produkte dürfte dies das Wachstum und die Renditen steigern ? und das zu geringeren Kosten. Die KI-Konferenz Ende November dürfte ein gutes Schaufenster dafür sein./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
386.45 €
|
Abst. Kursziel*:
16.44%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
389.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.41%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
25.05.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.05.26
|EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
11.05.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LOréal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
04.05.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.04.26
|April 2026: So schätzen Experten die LOréal-Aktie ein (finanzen.net)
|
27.04.26
|Stoxx Europe 50-Papier LOréal-Aktie: Über diese Dividende können sich LOréal-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
27.04.26