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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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28.05.2026 09:10:12

LOréal Overweight

L'Oréal
356.29 CHF 1.18%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat L'Oreal mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Warren Ackerman sieht den Konsumgüterkonzern als einen Gewinner im Bereich Künstliche Intelligenz (KI), der seinen Wettbewerbsvorsprung weiter ausbauen werde, wie er am Donnerstag schrieb. In Verbindung mit Forschung und Entwicklung sowie der Entwicklung neuer Produkte dürfte dies das Wachstum und die Renditen steigern ? und das zu geringeren Kosten. Die KI-Konferenz Ende November dürfte ein gutes Schaufenster dafür sein./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 02:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
386.45 € 		Abst. Kursziel*:
16.44%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
389.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.41%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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