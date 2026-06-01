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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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02.06.2026 15:03:56

LOréal Market-Perform

L'Oréal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Kosmetikkonzern. Dabei ließ er aktuelle Marktdaten einfließen, die nach einem robusten ersten Quartal im zweiten Jahresviertel weiterhin sehr stark ausfielen./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 20:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
405.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
382.10 € 		Abst. Kursziel*:
5.99%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
379.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.66%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
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