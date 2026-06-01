NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Callum Elliott aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Kosmetikkonzern. Dabei ließ er aktuelle Marktdaten einfließen, die nach einem robusten ersten Quartal im zweiten Jahresviertel weiterhin sehr stark ausfielen./tih/he;