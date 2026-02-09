Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’499 -0.1%  SPI 18’661 -0.2%  Dow 49’886 -0.5%  DAX 24’977 -0.2%  Euro 0.9113 -0.3%  EStoxx50 6’063 0.1%  Gold 5’056 -0.1%  Bitcoin 52’768 -1.9%  Dollar 0.7657 -0.1%  Öl 69.4 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Spotify-Aktie mit Kurssprung: Umsatz- und Gewinnplus
Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Mehr Gewinn als erwartet im Schlussquartal
Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Commerzbank-Aktie profitiert von Dividendenerhöhung
Suche...

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

355.53
CHF
1.24
CHF
0.35 %
14:51:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 12:33:10

LOréal Market-Perform

L'Oréal
355.53 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen von Wettbewerbern wie LVMH und Estee Lauder zeichneten ein sehr gemischtes Bild, schrieb Callum Elliott in seinem Ausblick am Dienstag. Branchendaten sähen da schon positiver aus. Unter dem Strich könnten sich die Markterwartungen als zu niedrig erweisen./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
405.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
392.35 € 		Abst. Kursziel*:
3.22%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
390.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.73%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten