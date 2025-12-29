L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. L'Oreal habe die Volumina zuletzt stark verbessert und von deutlichen Marktanteilsgewinnen gesprochen./bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
410.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
365.30 €
|
Abst. Kursziel*:
12.24%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
365.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.21%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
