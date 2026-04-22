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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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23.04.2026 08:59:08

LOréal Buy

L'Oréal
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas lobte am Donnerstag im Nachgang der Umsatzzahlen die starke Dynamik des Kosmetikkonzerns und seine überragenden Defensivqualitäten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
374.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
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