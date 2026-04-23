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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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23.04.2026 08:14:04

LOréal Buy

L'Oréal
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 435 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten im ersten Quartal überdurchschnittlich gut abgeschnitten und damit die Erwartungen solide getoppt, schrieb Olivier Nicolai am Donnerstagmorgen in seinem Resümee./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
435.00 €
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
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