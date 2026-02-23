L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
363.34CHF
-1.75CHF
-0.48 %
11:52:14
BRXC
23.02.2026 10:34:00
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
398.55 €
|
Abst. Kursziel*:
7.89%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
398.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.99%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:34
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|08:38
|L'Oréal Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:29
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|363.52
|-0.43%
