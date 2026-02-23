L'Oréal 363.34 CHF -0.48% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Guillaume Delmas ging am Freitagnachmittag auf die Präsentation der Franzosen auf der CAGNY-Investorenkonferenz für die Konsumgüterindustrie ein. Er spürte Zuversicht hinsichtlich einer Wachstumsbeschleunigung aus eigener Kraft./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.