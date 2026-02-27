Lindt Aktie 1057075 / CH0010570759
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Lindt Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Lindt & Sprüngli von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 114490 auf 108770 Franken gesenkt. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli) Sell
|
Unternehmen:
Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
108’770.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
137’800.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
126’040.00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Abraham
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lindt AG (N) (Lindt & Sprüngli)
|
26.02.26
|Lindt Aktie News: Lindt am Donnerstagvormittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
25.02.26
|Lindt Aktie News: Lindt gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
24.02.26
|Lindt Aktie News: Lindt verteuert sich am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
23.02.26
|SPI-Titel Lindt-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lindt von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Lindt & Sprüngli-Aktie fester: Gericht spricht Comité Champs-Elysées Schadenersatz zu - Lindt weist Vorwürfe zurück (AWP)
|
19.02.26
|Lindt weist Vorwürfe zu Champs-Élysées-Werbespot entschieden zurück (AWP)
|
16.02.26