ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 482 US-Dollar belassen. Bei einer Investorenveranstaltung habe das Management des Gasekonzerns von einer stagnierenden Nachfrage gesprochen, schrieb Analyst Joshua Spector in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie schon in der Vergangenheit fokussiere sich das Unternehmen in Zeiten geringeren Wachstums auf die Produktivität, um eine konstante Gewinnsteigerung zu erreichen. Daher bleibe die Aktie attraktiv./gl/edh;