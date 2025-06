NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Linde mit einem Kursziel von 500 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Ein Treffen mit dem Konzernchef Sanjiv Lamba im Rahmen einer Strategiekonferenz des Analysehauses habe aufgezeigt, was den Gasekonzern in Bezug auf das Management, die Unternehmenskultur und die Geschäfte auszeichnet, schrieb Peter Clark in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Aspekte, warum Linde seit neun Jahren ein "Top Pick" in der Branche sei, hätten sich bestätigt./tih/ag;