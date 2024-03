NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KWS Saat mit Blick auf den Verkauf des Maisgeschäfts in Südamerika auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Unter dem Strich dürfte der Schritt das operative Ergebnis (Ebit) des Saatgutherstellers um 14 Prozent schmälern, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Angesichts des kostspieligen jährlichen Schuldendienstes in Brasilien und des Schuldenabbaus generell halte sich die Verwässerung der Ergebnisse je Aktie aber in Grenzen./bek/gl;