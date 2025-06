NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Charlie Bentley attestierte dem Saatguthersteller strategische Fortschritte angesichts des Verkaufs einer Beteiligung in Nordamerika. Die Geschäftseinheit agiere in einem von hohem Wettbewerb gekennzeichneten Markt mit großen Anbietern wie Bayer und Corteva, so der Experte am Montag. Sie habe jahrelang Verluste eingefahren./rob/bek/ag;