NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Andrew Wilson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Investitionsgüterbereich favorisieren die JPMorgan-Experten 2024 Andritz, Ashtead, Melrose, Prysmian, Schneider und Smiths. Eigenes Optimierungspotenzial sorge aber auch bei Knorr für gut berechenbare Ergebnissteigerungen./ag/ajx;