NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen entsprächen den Eckdaten, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Der Auftragseingang in der CVS-Sparte überrasche aber positiv./rob/ag;