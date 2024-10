HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Knorr-Bremse nach der jüngsten Kursrally von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 65,50 Euro belassen. Die Portfolio-Optimierung des Bremsenherstellers und eine robuste Geschäftsentwicklung hätten die Aktien in den vergangenen Monaten angetrieben, doch könnte die positive Dynamik im Geschäft mit Bremssystemen für Nutzfahrzeuge (CVS) schnell drehen, erklärte Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorsichtig stimmt den Experten unter anderem eine Gewinnwarnung des Lkw-Zulieferers Jost Werke. Für den Jahresausblick von Knorr-Bremse sieht der Analyst aktuell allerdings keine Risiken, da in diesem der Erwerb des Bahnsignaltechnik-Geschäfts von Alstom in Nordamerika noch nicht berücksichtigt sei./mis/ajx;