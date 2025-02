NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion nach den Jahreszahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Lagerausrüster - auch unter dem Eindruck der Zielsetzungen für 2025. Seine Erwartungen an den operativen Gewinn (Ebit) in den Jahren 2025 und 2026 steigen um jeweils zwei Prozent. Kion bleibe seine bevorzugte Wahl, um auf eine kurzzyklische Erholung zu setzen./tih/gl;