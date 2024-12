KION GROUP 31.35 CHF 2.82% Charts

News

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Kion auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Der mit der Quartalszahlen-Vorlage eingeengte Ausblick des Logistikdienstleisters beinhalte für das Schlussquartal eine saisonale Verbesserung, aber möglicherweise schwächere Margen, schrieb Analyst Lasse Stüben in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand auf der Berenberg-Investorenkonferenz. Er selbst rechnet nicht mit einer deutlichen Erholung des Auftragseingangs./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2024 / 11:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.