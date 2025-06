Idorsia-Aktie: Idorsia ruft Anleihegläubiger zur Abstimmung über Wandelanleihen auf

Vornehmlich geht es in beiden Fällen darum, die Laufzeit der Anleihen zu verlängern, wie aus den beiden Einladungen vom Freitag hervorgeht.

So beantragt Idorsia, die Laufzeit der Anleihe, die bereits 2024 fällig war, bis zum 17. Juli 2034 zu verlängern. Für die 2028er Anleihe beantragt Idorsia eine Verlängerung bis zum 4. August 2038. Zudem sollen die Gläubiger auf alle aufgelaufenen, aber noch nicht gezahlten Zinsen verzichten. Darüber hinaus sollen die Gläubiger in den kommenden zwei Jahren keine Zinsen auf die Anleihen erhalten, danach dann 0,75 Prozent für die 2024er und 2,125 Prozent für die 2028er. Weiterhin soll die Negativverpflichtung gestrichen werden.

Für beide Anleihen wird zudem eine zusätzliche Zahlung an die Anleihegläubiger am Fälligkeitstag vorgeschlagen. Darüber hinaus sollen die Gläubiger Idorsia das Recht einräumen, die Anleihen ab Juli, bzw. August 2027 zu einem Wandlungspreis, der dem volumengewichteten Durchschnittspreis der Idorsia-Aktien in den letzten 30 Tagen entspricht, in Idorsia-Aktien umzuwandeln.

hr/cg

Allschwil (awp)