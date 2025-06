NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus nach Auslieferungszahlen für den Mai auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Zahl der Flugzeuge sei im Jahresvergleich zurückgegangen, entspreche aber ihren Erwartungen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Angesichts des fünfprozentigen Rückgangs seit Jahresbeginn brauche Airbus im weiteren Jahresverlauf eine Steigerung um 13 Prozent, um das eigene Auslieferungsziel zu erreichen./gl/men;