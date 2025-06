NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Airbus nach Auslieferungszahlen für den Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die 51 Flugzeuge seien weniger als erhofft, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Damit steige der Druck auf die zweite Jahreshälfte./rob/gl/men;