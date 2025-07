ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Meta vor der Berichtssaison zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 812 US-Dollar belassen. Er erwarte eine U-förmige Erholungskurve, schrieb Stephen Ju in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu Online-werbeorientierten US-Unternehmen. Für die Facebook- und Insta-Mutter hob er seine Umsatzschätzungen für 2025 und 2026 an und verschob sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft./ck/la;