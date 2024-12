ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kion mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktien erschienen inzwischen immun gegen schlechte Konjunkturnachrichten, schrieb Analyst Sven Weier in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Für eine bessere Kursentwicklung fehle neben besseren Neuigkeiten ein reinigendes Gewitter hinsichtlich der Erwartungen an die Stapler-Gewinne. Damit rechnet er im Zuge der Ziele für 2025 am 27. Februar./ag/zb;