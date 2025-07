KION GROUP 43.82 CHF -0.90% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Kion mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Vorab-Aussagen zufolge habe der Logistikdienstleister im zweiten Quartal in der Sparte Lieferkettenlösungen (SCS) einen sehr hohen Auftragseingang verzeichnet, schrieb Peter Rothenaicher in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er hob seine diesbezügliche Jahresschätzung für den Konzern sowie in geringerem Ausmaß seine Prognosen für den Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) an und sieht Kion auf einem guten Weg zu den Jahreszielen./rob/gl/ag;

