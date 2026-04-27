Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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Jungheinrich Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Jungheinrich nach Eckdaten zum ersten Quartal von 44 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim Spezialisten für Warenlagerlogistik deute vieles auf eine enttäuschende Margenentwicklung hin, schrieb Timothy Lee am Freitagabend. Dies sei wohl bedingt durch den Wettbewerb, eine geringere Auslastung und den Einmaleffekt eines Streiks. Es bestehe aber die Chance, dass sich die Lage schrittweise wieder bessert. Inflationsbedingte Preiserhöhungen könnten für vorgezogene Bestellungen sorgen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Jungheinrich AG Overweight
|
Unternehmen:
Jungheinrich AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
24.24 €
|
Abst. Kursziel*:
69.14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.70%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Jungheinrich AG
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24.04.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Quartal 2026: Ergebnis deutlich unter Vorjahr (EQS Group)
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24.04.26
|EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Preliminary figures for the first quarter of 2026: earnings significantly below prior year (EQS Group)
Analysen zu Jungheinrich AG
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|Merrill Lynch & Co., Inc.
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