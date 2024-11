JENOPTIK 22.43 CHF -4.95% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jenoptik nach Quartalszahlen von 38 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate des Technologieunternehmens hätten ein gemischtes Bild gezeigt, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Kundenkreis der Halbleiterbranche zeichneten sich Nachfrageverzögerungen ab. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 und 2026./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.