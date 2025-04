ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Jenoptik vor Zahlen zum ersten Quartal und nach denen des Halbleiterausrüsters ASML von 20,50 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Calvet nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie weitere Kürzungen an seinen Schätzungen für die Volumenentwicklung im Halbleiter-Lithografiebereich vor. Er will nicht ausschließen, dass die für 2026 gesteckten Ziele zurückgenommen werden./tih/he;