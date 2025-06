JENOPTIK 16.71 CHF -8.28% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jenoptik von 29 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Peter Rothenaicher berücksichtigt in einer am Mittwoch vorliegenden Betrachtung die derzeitigen konjunkturellen Unsicherheiten in seinem Bewertungsmodell. Trotz des gedämpften Jahresauftakts habe der Technologiekonzern die Ziele für 2025 und 2026 bestätigt. Er hält die Jenoptik-Aktien für weiterhin unterbewertet./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2025 / 10:54 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



